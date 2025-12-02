Return to Silent Hill | Online il nuovo trailer ufficiale del film!

Dopo un breve “leak” che ha infiammato i social, la notizia è ora ufficiale: Metropolitan ha pubblicato il nuovo trailer di Return to Silent Hill, l’attesissimo lungometraggio horror che segna il ritorno della saga sul grande schermo. Questa pellicola è il terzo capitolo cinematografico ispirato al celebre franchise di Konami e si basa in particolare su Silent Hill 2, acclamato videogioco che ha venduto oltre 2,5 milioni di copie ed è considerato una pietra miliare del genere. Il film non solo celebra il ventesimo anniversario del primo film Silent Hill (2006), ma promette di riportare in vita le atmosfere inquietanti e psicologiche che hanno reso celebre il gioco. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

