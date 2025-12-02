Return to Silent Hill | Il nuovo inquietante trailer del film
E’ disponibile il nuovo trailer da Return to Silent Hill, il film ispirato alla serie di videogame Konami, diretto da Christophe Gans. A rilasciare il nuovo trailer, ricco di sequenze inedite, è stato l’account social del sito web Bloody Disgusting che, come noto, fa parte del colosso dell’intrattenimento Cineverse, il cui marchio si occuperà della distribuzione a livello nazionale negli USA, a partire dal 23 gennaio 2026. Ecco il trailer di Return to Silent Hill Some places never let go. Watch the new international trailer for RETURN TO SILENT HILL, releasing in U.S. theaters on January 23. pic. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
