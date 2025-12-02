Restyling in rollout per lo scanner dei codici QR e lo scanner dei documenti di Android

Tuttoandroid.net | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google sta distribuendo nuove UI in stile Material 3 Expressive per lo scanner dei codici QR e lo scanner dei documenti di Android. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

restyling in rollout per lo scanner dei codici qr e lo scanner dei documenti di android

© Tuttoandroid.net - Restyling in rollout per lo scanner dei codici QR e lo scanner dei documenti di Android

News recenti che potrebbero piacerti

Finalmente lo scanner di codici QR di Android cambia volto (ed è molto più comodo) - Google ha deciso di dare una rinfrescata a uno degli strumenti più semplici ma utilizzati di Android: lo scanner di codici QR integrato. Da smartworld.it

Android: design a una mano per lo scanner di codici QR - Ha un nuovo design che permette di usarlo facilmente con una mano sola. Scrive punto-informatico.it

Google Drive continua a cambiare pelle: restyling anche per lo scanner - In questo periodo a Mountain View sono alle prese con un'imponente opera di aggiornamento grafico della propria galassia di app, introducendo i nuovi stilemi del Material 3 Expressive. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Restyling Rollout Scanner Codici