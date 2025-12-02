Restyling in rollout per lo scanner dei codici QR e lo scanner dei documenti di Android
Google sta distribuendo nuove UI in stile Material 3 Expressive per lo scanner dei codici QR e lo scanner dei documenti di Android. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
News recenti che potrebbero piacerti
RESTYLING DISASTROSI Quello tentato da Animal Planet nel 2018, è un caso studio di restyling sbagliato da manuale, che si è rivelato anche decisamente costoso. L'obiettivo era nobile: ripulire un logo percepito come "datato" e renderlo più attuale, la strate - facebook.com Vai su Facebook
Finalmente lo scanner di codici QR di Android cambia volto (ed è molto più comodo) - Google ha deciso di dare una rinfrescata a uno degli strumenti più semplici ma utilizzati di Android: lo scanner di codici QR integrato. Da smartworld.it
Android: design a una mano per lo scanner di codici QR - Ha un nuovo design che permette di usarlo facilmente con una mano sola. Scrive punto-informatico.it
Google Drive continua a cambiare pelle: restyling anche per lo scanner - In questo periodo a Mountain View sono alle prese con un'imponente opera di aggiornamento grafico della propria galassia di app, introducendo i nuovi stilemi del Material 3 Expressive. Da msn.com