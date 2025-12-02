Resinovich e le rivelazioni del pizzaiolo 5 anni dopo | shock totale!
Un dettaglio inaspettato — e per molti inquietante — è emerso di nuovo nel caso Liliana Resinovich, riaprendo interrogativi su una vicenda che sembrava in qualche modo già consolidata. Una testimonianza clamorosa, fatta da un ex pizzaiolo, ha riportato sotto i riflettori vecchie omissioni, tempistiche sospette e dubbi sulla credibilità di alcune prove. Ma non tutti la vedono allo stesso modo: c’è chi la considera un possibile tassello utile e chi una «farsa». Leggi anche: Bomba Garlasco, la casa dei Poggi e le immagini mai viste Sacchi neri: la versione del pizzaiolo. Nei giorni scorsi, l’attenzione mediatica si è concentrata sulle parole di Alfonso Buonocore, l’ex titolare di una pizzeria triestina che sostiene di aver venduto a Liliana, a metà 2019 o 2020, due sacchi neri — pezzi identici a quelli in cui il corpo della donna venne ritrovato. 🔗 Leggi su Tvzap.it
