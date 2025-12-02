Reset renale prima di Natale | il piano alimentare per arrivare alle feste leggeri energici e senza gonfiore

Vanityfair.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una settimana di frullati, tisane e zuppe depurative per preparare corpo e metabolismo alla tavola delle festività natalizie: è il Reset Renale, proposto dalla dottoressa Serena Missori. Abbiamo approfondito il tema, per comprendere come funziona e in cosa consiste esattamente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

