Renzi chiede un’amministratore per l’Unione
L’ Unione Valconca si interroga sul suo futuro perchè è ancora alla ricerca di un presidente in modo definitivo, visto che in questo momento è ancora coordinata da un presidente pro tempore, Gian Marco Casadei, sindaco di Montescudo-Montecolombo, nominato per statuto alla presidenza come sindaco più anziano. Intanto c’è anche chi propone di rivedere lo statuto per pensare anche ad una nomina specifica, una figura amministrativa in un certo senso nuova, come un amministratore delegato magari, per una realtà sovracomunale sempre più importante ed impegnativa. "Quando parlo di "figura manageriale" – spiega Alessandro Renzi, sindaco di Montegridolfo – intendo una persona di fiducia del Presidente dell’Unione, nominata magari sempre con l’avvallo dalla Giunta dei nove Sindaci, ma con il compito di tradurre in azioni concrete le linee programmatiche definite dalla politica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
