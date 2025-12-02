Renate con il mal di casa | Non meritavamo il ko

Due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Mediocre il bottino casalingo del Renate in questa stagione. Il “Mino Favini“, si sa, non è il Velodrome di Marsiglia in quanto a calore e “miedo escénico“, ma qualcosa di meglio è lecito aspettarsi per una squadra che dopo il ko contro l’ Arzignano di sabato finisce ancora sul limitare della zona playoff. A proposito di Arzignano, alla vigilia del match di sabato i gialloblù erano quelli con il peggior rendimento in trasferta: quattro punti (che oggi diventano sette) ottenuti “on the road“ con una sola vittoria all’attivo ottenuta oltre tre mesi prima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Renate con il “mal di casa”: "Non meritavamo il ko"

