Regretting you tutto quello che non ti ho detto il film che rispecchia i tuoi sogni

anteprima e data di uscita di "regretting you – tutto quello che non ti ho detto". Il nuovo film intitolato Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto sarà distribuito nelle sale cinematografiche a partire dal 4 dicembre 2025. La pellicola, tratta dal bestseller internazionale di Colleen Hoover, è diretta da Josh Boone e promette di approfondire tematiche di famiglia, perdita e ricostruzione attraverso una narrazione avvolgente e ricca di colpi di scena. l'ambientazione e la trama principale del film. i protagonisti e le dinamiche familiari. Al centro della narrazione si trovano Morgan, interpretata da Allison Williams, una madre che si trova a navigare tra i sentimenti contrastanti di perdita e protezione.

