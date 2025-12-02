Regé-jean page protagonista della prima serie Netflix cinque anni dopo bridgerton

Rege-Jean Page al ritorno su Netflix con una nuova serie. Nel panorama delle produzioni televisive, il protagonista di numerosi successi recenti si prepara a fare il suo ritorno su Netflix. Dopo aver interpretato il ruolo di Simone Basset nella celebre prima stagione di Bridgerton, lasciando un’impressione significativa nel pubblico, l’attore si appresta a consolidare la propria presenza sulla piattaforma attraverso un nuovo progetto di grande impatto. dettagli sulla nuova serie Hancock Park. Sinossi e ambientazione. La nuova produzione, attualmente in fase di sviluppo, si intitola Hancock Park. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Regé-jean page protagonista della prima serie Netflix cinque anni dopo bridgerton

Contenuti che potrebbero interessarti

IL DUCA STA TORNANDO Regé-Jean Page è protagonista insieme a Halle Bailey di “You, me and Tuscany”, commedia romantica girata in Toscana Negli States il film uscirà al cinema il 10 aprile 2026. - facebook.com Vai su Facebook

Regé-Jean Page (Bridgerton) sarà il protagonista del remake del film Il Santo - Jean Page, l'attore emergente della serie Netflix Bridgerton, sarà attore protagonista e produttore esecutivo del reboot del film Il Santo. Come scrive tomshw.it

Regé-Jean Page sarà il protagonista del reboot del film The Saint - Jean Page reciterà e produrrà il reboot di The Saint della Paramount. Riporta cinematographe.it

The Saint: Rege-Jean Page protagonista del reboot prodotto dalla Paramount - Jean Page nella parte del protagonista Simon Templar per il suo reboot de Il Santo (The Saint), tratto dalla celebre serie ... Segnala cinema.everyeye.it

Il Santo, Regé-Jean Page protagonista del remake - Dopo il successo riscontrato con la serie targata Netflix (disponibile su SKY Q), l’attore, classe 1990, è pronto per un nuovo ruolo. Come scrive tg24.sky.it

Dungeons & Dragons film con Regé-Jean Page - Jean Page nel ruolo dell’affascinante Duca Simon Basset in Bridgerton. Da tvserial.it

Il Conte di Montecristo, Regé-Jean Page sarà il protagonista del nuovo adattamento del romanzo di Dumas - Il Conte di Montecristo torna al cinema con un nuovo adattamento con protagonista Regé- Si legge su comingsoon.it