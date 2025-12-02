Regalone per Milano in Champions League! L’Eczacibasi crolla in Grecia E le voci su Antropova…
Si pensava che la lotta per il primo posto nel gruppo C della Champions League di volley femminile fosse soltanto un discorso tra Milano e l’Eczacibasi Istanbul, ma la seconda giornata della fase a gironi si è aperta con una sorpresa: la compagine turca è stata sconfitta al tie-break dal poco quotato Olympiacos, che settimana scorsa aveva perso per 3-0 contro le seconde linee del Vero Volley. La formazione greca ha regalato la prima vera sorpresa della massima competizione europea, imponendosi per 3-2 (21-25; 25-16; 19-25; 26-24; 18-16) e facendo un bel regalo alla società lombarda nella corsa verso il primato nel raggruppamento, che assicura la qualificazione diretta ai quarti di finale (le seconde e la miglior terza dovranno passare dai playoff). 🔗 Leggi su Oasport.it
