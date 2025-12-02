Recensione little trouble girls | il dramma queer adolescente che ricorda call me by your name e whiplash
analisi e presentazione del film “Little Trouble Girls”. Il film “Little Trouble Girls” esplora il tema della scoperta del proprio corpo e della propria sessualità, offrendo un ritratto intenso e autentico della crescita di una giovane donna. Attraverso immagini che oscillano tra il delicato e il provocante, il film si configura come un’opera raffinata e coinvolgente, capace di affrontare con tatto e profondità le sfide dell’adolescenza in un contesto ricco di riferimenti culturali e religiosi. trama e ambientazione. la protagonista e il suo mondo. Lucia, interpretata da Jara Sofija Ostan, è una ragazza timida e riservata di 16 anni, inserita nella corale della sua scuola a Ljubljana, in Slovenia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
