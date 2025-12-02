Recensione di Sandokan 2024 | il ritorno della Tigre della Malesia
Sandokan torna sul piccolo schermo con un remake spettacolare che reinventa il mito della Tigre della Malesia per le nuove generazioni.. Il nome Sandokan evoca immediatamente un immaginario di avventure esotiche, battaglie navali e passioni travolgenti. Per molti italiani, il ricordo corre al 1976, quando Kabir Bedi conquistò il pubblico televisivo con lo sceneggiato Rai tratto dai romanzi di Emilio Salgari. Oggi, quasi cinquant’anni dopo, la Tigre della Malesia torna sul piccolo schermo in una nuova produzione firmata Rai Fiction e Lux Vide, diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
