Rebus confini e sicurezza Zelensky cerca sponde in Europa

Continua la giostra di incontri e call dei leader europei mentre si fa sempre più evidente il loro isolamento rispetto ai protagonisti dei negoziati in corso per la fine delle ostilità in Ucraina. E così alla vigilia dell’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l’inviato Usa Steve Witkoff, il leader ucraino Volodymyr Zelensky è volato in Francia da Emmanuel Macron e insieme i due leader, in una call molto allargata, hanno sentito i loro colleghi da Giorgia Meloni a Friedrich Merz, dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, da Donald Tusk al segretario generale della Nato Mark Rutte. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Rebus confini e sicurezza, Zelensky cerca sponde in Europa

