Realme GT8 Pro | in arrivo il nuovo flagship con batteria da 7.000mAh e fotocamere targate RICOH GR

Realme ha lanciato la nuova generazione dei suoi smartphone di punta, con il nuovo GT8 Pro che può vantare hardware di ultima generazione ed un comparto fotografico che punta alla street photography sviluppato in collaborazione con RICOH. Il nuovo Realme GT8 Pro integra il SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip più recente ed avanzato di Qualcomm con una CPU octa-core con frequenza massima di 4,6GHz, affiancato in base alla versione acquistata da 12GB di RAM e 256GB di memoria oppure 16GB di RAM e 512GB di memoria, il tutto alimentato da un'ampia batteria da 7.000 mAh – con ricarica rapida fino a 120W – che permette più giorni d'utilizzo con una singola carica.

