Re Carlo umilia definitivamente Andrea ma gli fa una concessione sullo sfratto

Re Carlo ha definitivamente umiliato suo fratello Andrea, togliendogli gli ultimi titoli nobiliari. Ma gli ha concesso di restare al Royal Lodge fino a febbraio, prorogando di due mesi lo sfratto. Re Carlo caccia Andrea dall’Ordine della Giarrettiera. Dopo aver tolto il titolo di Principe, Re Carlo è arrivato a espellere suo fratello Andrea dall’Ordine della Giarrettiera, il più antico e prestigioso ordine cavalleresco. Vi fanno parte solo 24 membri, tutti scelti dal Sovrano, contrariamente a quanto accade per altri ordini, nei quali il sovrano in genere designa i membri su proposta, anche informale, del Primo Ministro. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo umilia definitivamente Andrea, ma gli fa una concessione sullo sfratto

