Re Carlo priva il fratello Andrea delle ultime onorificenze reali che gli furono conferite dalla regina Elisabetta

Andrea Mountbatten-Windsor è stato privato dell'Ordine della Giarrettiera e del Royal Victorian Order, i più prestigiosi di Gran Bretagna, che gli furono conferiti dalla madre per il suo servizio verso la famiglia reale e il Paese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Re Carlo priva il fratello Andrea delle ultime onorificenze reali, che gli furono conferite dalla regina Elisabetta

