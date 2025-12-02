Re Carlo la buonuscita all' ex principe Andrea e la faida tra fratelli | Una questione di soldi Cosa vuole per andarsene

Non sarà più principe, ma non è di certo disposto a rinunciare al tipo di vita che ha fatto finora. Andrea Mountbatten-Windsor, ormai senza titoli, onorificenze, la. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Re Carlo, la buonuscita all'ex principe Andrea e la faida tra fratelli: «Una questione di soldi». Cosa vuole per andarsene

Re Carlo, la buonuscita all'ex principe Andrea e la faida tra fratelli: «Una questione di soldi». Cosa vuole per andarsene - Non sarà più principe, ma non è di certo disposto a rinunciare al tipo di vita che ha fatto finora. Segnala msn.com

Re Carlo priva il fratello Andrea delle ultime onorificenze reali, che gli furono conferite dalla regina Elisabetta - Windsor è stato privato dell'Ordine della Giarrettiera e del Royal Victorian Order, i più prestigiosi di Gran Bretagna, che gli furono conferiti dalla madre per il suo servizio vers ... vanityfair.it scrive

Andrea e la ‘buonuscita’ per lasciare il Royal Lodge: cosa ha chiesto il fratello del re - (Adnkronos) – Alla fine è sempre una questione di soldi ed era davvero un ingenuo chi credeva che Andrew Mountbatten- msn.com scrive

Re Carlo III potrebbe far trasferire, in pianta stabile, Andrew l'ex "Altezza Reale", duca di York, in esilio dorato in Bahrein - Che non ha un accordo di estradizione con gli Stati Uniti, quindi non sarebbe costretto a testimoniare al Congresso sullo scandalo Epstein ... Si legge su rtl.it

Re Carlo umilia definitivamente Andrea, ma gli fa una concessione sullo sfratto - Re Carlo caccia Andrea dall’Ordine della Giarrettiera, umiliandolo totalmente. Scrive dilei.it

Re Carlo manda Andrea in esilio dorato? La mossa segreta e il piano per il Bahrein - Da Windsor al Bahrein, passando per Sandringham (ma soltanto per una breve tappa): secondo indiscrezioni, dopo lo sfratto dalla sontuosa dimora Royal ... Lo riporta iltempo.it