Rave Bugatti Campogalliano | ferirono i poliziotti chiesto il carcere

La Procura di Modena ha concluso le indagini sui fatti del 2 novembre alla fabbrica abbandonata di Campogalliano che fu della Bugatti. Cinque partecipanti furono arrestati per il ferimento di alcuni agenti. La pubblica accusa chiederà il carcere per tre degli indagati e gli arresti domiciliari per gli altri due. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rave Bugatti Campogalliano: ferirono i poliziotti, chiesto il carcere

News recenti che potrebbero piacerti

| La Fabbrica Blu Nel weekend di Halloween, la leggendaria Fabbrica Blu di Campogalliano, ex stabilimento Bugatti, è stata illegalmente occupata per un rave party: migliaia di persone hanno invaso i capannoni e i cortili dello storico impianto fondato da Rom - facebook.com Vai su Facebook

Scontri con la polizia al rave di Modena: nell'ex fabbrica Bugatti ancora 5mila ragazzi Vai su X

Dopo il rave tentarono di investire poliziotti, chiusa indagine - La Procura di Modena ha ormai chiuso le indagini sui giovani arrestati dopo il rave di Halloween con migliaia di partecipanti nell'ex stabilimento Bugatti a Campogalliano, quando tentarono di investir ... Scrive ansa.it

Rave party abusivo, in 5mila all’ex Bugatti di Campogalliano, traffico bloccato, 300 identificati - Modena, 1 novembre 2025 – Rave party abusivo nel capannone ex Bugatti di Campogalliano dove negli anni Novanta nasceva la supercar EB110. Secondo ilrestodelcarlino.it

Rave party abusivo a Campogalliano, 9 arresti e oltre 2.800 persone identificate - Modena, 3 novembre 2025 – Fabbrica di nuovo vuota ma con ancora maggior degrado, danni e sporcizia (video) ovunque (foto). Riporta ilrestodelcarlino.it

Arrestati per il rave all'ex Bugatti di Campogalliano, in cinque davanti al giudice - Compariranno stamattina davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto cinque dei nove, tra ragazze e ragazzi, arrestati nell’ambito del rave party abusivo di Halloween organizzato ... Lo riporta msn.com

Modena, il bilancio del rave con scontri e tensioni all'ex Bugatti di Campogalliano: «11 persone arrestate e 2.805 identificate» - A tre anni di distanza sono tornati a Modena, scegliendo ancora una volta il fine settimana di Halloween per il party delle streghe “Witchtek”, un gigantesco rave non autorizzato che ha visto arrivare ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

Rave party nella ex fabbrica Bugatti: è allarme - La storica fabbrica dove nacque la leggendaria Bugatti EB110 si è trasformata in teatro di un'incursione notturna che ha scosso l'intera provincia di Modena. Secondo tomshw.it