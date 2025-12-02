Rassegna ' InConcerto' a San Giovanni Rotondo appuntamento con il duo Aventaggiato?Matarrese
La rassegna musicale internazionale ‘InConcerto’ ospita nella Sala Convegni di Casa Sollievo della Sofferenza il duo a quattro mani Aventaggiato?Matarrese con il concerto ‘Due Musicisti a Confronto: Ravel?–?Liszt’ che promette di mettere in dialogo due mondi musicali apparentemente lontani ma. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Rassegna Musicale Internazionale InConcerto: Dal primo al Tardi Romanticismo - facebook.com Vai su Facebook
Rassegna 'InConcerto', a San Giovanni Rotondo appuntamento con il duo Aventaggiato-Matarrese - La rassegna musicale internazionale ‘InConcerto’ ospita nella Sala Convegni di Casa Sollievo della Sofferenza il duo a quattro mani Aventaggiato-Matarrese con il concerto ‘Due Musicisti a Confronto: R ... Lo riporta foggiatoday.it
Rassegna 'InConcerto', a San Giovanni Rotondo appuntamento con la pianista Joanna Trzeciak - Venerdì 28 novembre nuovo appuntamento con la rassegna musicale internazionale ‘InConcerto’: nella sala Convegni di Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo si esibirà la pianista polacca ... Come scrive foggiatoday.it