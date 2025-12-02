Rapito da due persone qualificatesi come appartenenti alle forze dell' ordine

Un cittadino cinese di 46 anni, Yixian Yang, sarebbe stato rapito lo scorso 30 novembre a Prato, da due persone che si sarebbero qualificate come esponenti delle forze dell'ordine. Lo ha reso noto la procura di Prato, che sta indagando sul caso, in una nota diramata nelle scorse ore. Il rapimento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

L'uomo, 46 anni, sarebbe sato rapito, poco dopo le 4.20 di ieri, all'esterno di un locale di #karaoke di #Prato da due persone che si sono qualificate come appartenenti alle forze dell'ordine.

Nigeria: nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre, un gruppo armato rapisce 13 donne e un neonato nel villaggio di Chacho, nello Stato di Sokoto, nel nord-est del Paese. Secondo un residente, tra le persone sequestrate ci sarebbero una sposa, le s

Rapito a Prato da due falsi appartenenti alle forze dell'ordine un 46enne di origine cinese - PRATO – Rapito ieri, almeno secondo la denuncia della moglie e di un suo amico, un uono di origine cinese di 46 anni.

Pompei, disabile rapito e preso in ostaggio per ore nel 2024: arrestate due persone - Una persona con disabilità è stata sequestrata in strada, trattenuta per ore in un'abitazione, costretta a subire ripetute violenze e alla fine gettata in una piscina, nonostante non sapesse nuotare

