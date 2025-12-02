Rapimento 17enne nel Ragusano | disposte tre custodie cautelari

Le nuove misure del gip di Catania. Il gip di Catania ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare in relazione al rapimento di G.N., il diciassettenne sequestrato lo scorso 25 settembre a Vittoria, in provincia di Ragusa. Le misure sono state eseguite dalla Squadra Mobile di Ragusa, dalla Sisco di Catania e dal Commissariato di Vittoria, con il coordinamento del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine. Le accuse. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i tre indagati sono accusati, in concorso, di: sequestro di persona a scopo di estorsione,.

