Ramaciotti e Natalini | Impegno orgoglio e sacrifici Noi due donne al vertice

Donne al vertice. Due aziende. Anzi, le aziende. Laura Ramaciotti, rettrice di Unife e presidente della Crui, e Nicoletta Natalini, direttrice generale delle aziende sanitarie condividono la stessa lotta. Quella di "dimostrare di essere all’altezza degli uomini". "In campagna elettorale sia per diventare rettrice che per diventare presidente Crui – racconta Laura Ramaciotti – ho dovuto ascoltare colleghi che ammettevano candidamente di avere difficoltà a sostenere una donna". Natalini si muove sulla stessa scia. "La mia forza – dice la direttrice generale – è avere alle spalle una famiglia che mi supporta in questa grande sfida quotidiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ramaciotti e Natalini: "Impegno, orgoglio e sacrifici. Noi, due donne al vertice"

