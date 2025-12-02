raid vandalico contro una sinagoga a roma palestina libera

AGI - Raid vandalico contro una sinagoga a Roma: le scritte "Palestina Libera" e "Monteverde antisionista e antifasicista" sono apparse ieri mattina sul tempio in in viale di villa Pamphili ed è stata imbrattata con vernice nera la targa di intitolazione a Micheal Stefano Gaj Tachè, il bimbo di due anni ucciso nell'attentato al Ghetto del 1982. La targa e le scritte sui muri sono già state ripulite. Il Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, ha denunciato un'azione che si inserisce "in un clima intimidatorio, l'attacco alla sede de La Stampa di Torino e, in generale, l'antisemitismo è diventato uno strumento di contestazione politica il più abietto possibile". 🔗 Leggi su Agi.it

