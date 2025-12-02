Raid israeliano in Siria Hezbollah nel mirino Il Papa in Libano | La storia può cambiare

Israele intensifica la pressione sugli Hezbollah libanesi dal versante siriano, cercando di costruire un fronte unico che colleghi il sud della Siria al Libano meridionale. È quanto emerge dalle manovre militari israeliane sui due teatri, siriano e libanese, sempre più collegati in un unico arco offensivo che dalla costa mediterranea corre verso la Bekaa, passando per il Golan e l’Antilibano.?L’epicentro di queste manovre è una località siriana, Beit Jinn, solo in apparenza sperduta ma strategicamente rilevante nel rafforzare l’occupazione israeliana del sud-ovest siriano, ad appena venti chilometri in linea d’aria dalla capitale Damasco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

