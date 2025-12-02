Rai il ruggito di Sandokan | share da record con 6 milioni di spettatori

Roma, 2 dicembre 2025 – “Lo hanno atteso milioni di spettatori e Sandokan è finalmente tornato – commenta la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati. Un mito che, cinquant’anni fa, portò sul piccolo schermo il fascino avventuroso dei romanzi di Emilio Salgari, oggi rinnovato e reinventato per una le nuove generazioni”. “La prima puntata – prosegue Ammirati – segna un momento di grande emozione e spettacolo, grazie a un lavoro di riscrittura attento e alla regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Il cast internazionale con Can Yaman, Ed Westwick e Alessandro Preziosi e Alanah Bloor ha saputo ridare vita a eroi indimenticabili, sostenuto dalla qualità professionale di tutti i reparti coinvolti nella produzione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it