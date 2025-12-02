RAI FESTEGGIA SANDOKAN | ENNESIMA PROVA DELLA FORZA DELLE NOSTRE FICTION

I vertici Rai festeggiano il trionfo di ascolti della prima puntata di “Sandokan” con Can Yaman e un ricco cast internazionale che ha convinto pubblico e critica. GIAMPAOLO ROSSI, AMMINISTRATORE DELEGATO RAI “Il successo di ascolto della puntata di Sandokan di ieri sera – dichiara l’Amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi – conferma quanto i grandi classici non perdano mai la loro potenza attrattiva. Un risultato di cui siamo orgogliosi: il pubblico ha premiato un progetto ambizioso, che unisce tradizione e rinnovamento, rispettando il valore storico della serie ma proiettandola verso un linguaggio contemporaneo e internazionale. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RAI FESTEGGIA SANDOKAN: “ENNESIMA PROVA DELLA FORZA DELLE NOSTRE FICTION”

