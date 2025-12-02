Ragusa rapirono il figlio di un imprenditore di Vittoria | tre arresti

Sono accusati di aver rapito il figlio 17enne di un imprenditore di Vittoria, in provincia di Ragusa. Tre persone sono state arrestate dalla polizia nelle prime ore di oggi. Agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, della S.I.S.C.O. di Catania e del Commissariato di P.S. di Vittoria, con il coordinamento e il supporto del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia del capoluogo etneo, nei confronti di tre persone, ritenute responsabili, in concorso tra loro, del sequestro a scopo di lucro di un giovane, 17enne, avvenuto il 25 settembre scorso a Vittoria, nonché di furto aggravato, porto e detenzione illegale di armi da fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ragusa, rapirono il figlio di un imprenditore di Vittoria: tre arresti

