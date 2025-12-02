Rage bait | la parola dell’anno che svela la nostra rabbia online

AGI - Hai presente quella sensazione che provi quando leggi qualcosa online e ti sembra fatto apposta per provocarti, come se volesse trascinarti nell’indignazione? Potresti esserti imbattuto nel cosiddetto “ rage bait ”, contenuti creati per far infuriare le persone e spingere al massimo il coinvolgimento. Il fenomeno è ormai così diffuso che l’ Oxford Dictionary ha scelto proprio “rage bait” come parola dell’anno, annunciandolo domenica. L’uso del termine è triplicato nel corso del 2024, segno che sempre più persone riconoscono quanto velocemente vengano risucchiate in discussioni polarizzate, complice il funzionamento degli algoritmi e l’attrattiva dei contenuti che fanno leva sull’indignazione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Rage bait: la parola dell’anno che svela la nostra rabbia online

News recenti che potrebbero piacerti

‘Rage bait’ (‘esca per la rabbia’) è la parola dell’anno 2025 per l’Oxford Dictionary. Il termine indica contenuti che provocano rabbia per aumentare traffico o interazione in rete ma che hanno un impatto anche su dibattiti e comportamenti ‘offline’. https://fanpa.g - facebook.com Vai su Facebook

"Rage bait" è la parola dell'anno secondo l'Oxford Dictionary ? l.euronews.com/qG7h Vai su X

“Rage bait” è la parola dell'anno del 2025: la nuova arma per manipolare il web e i social - Scrollando i social ti senti improvvisamente irritato, provocato, spinto a reagire? iltempo.it scrive

Oxford nomina “rage bait” parola del 2025: cosa significa il termine - L'espressione, scelta attraverso una votazione online, ha superato le altre due contendenti, che erano 'aura farming' e 'biohack' ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Rage Bait: il significato della parola dell’anno secondo l’Oxford Dictionary - Definito come il contenuto creato per provocare indignazione e aumentare l’engagement, il “rage bait” è stato eletto parola dell’anno 2025. Segnala panorama.it

“Rage bait” è la parola dell’anno 2025 scelta dall’Oxford Dictionary: perché ci riguarda tutti - Oxford Dictionary sceglie “rage bait” come parola dell’anno 2025: post e articoli progettati per provocare rabbia e clic. Da greenme.it

Rage bait è la parola dell'anno secondo Oxford: la rabbia diventa business. Cosa significa (e come ne siamo vittime) - Siete arrabbiati, vi sentite frustrati, avvertite un senso di irritazione? Secondo msn.com

Rage bait è la parola dell'anno per l'Oxford english dictionary - La definizione: "Contenuto online creato appositamente per provocare rabbia e indignazione attraverso elementi provocatori o offensivi" ... Da today.it