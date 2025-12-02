Rage bait è la parola dell’anno 2025 secondo Oxford | ecco cos’è l' esca della rabbia

“In una perfetta sintesi del caos del 2025, rage bait è stata incoronata Parola dell’Anno “. Con questo annuncio, l’Oxford University Press ha certificato un fenomeno che ha trasformato l’ecosistema digitale: la diffusione di contenuti creati non per informare, ma per provocare rabbia, frustrazione o indignazione, con l’unico scopo di gonfiare traffico e interazione. Che cos’è il “rage bait”. Il sostantivo “rage bait”, che in italiano si traduce letteralmente con “esca della rabbia” definisce una forma di manipolazione più aggressiva del semplice clickbait: non punta più solo sulla curiosità, ma usa le emozioni negative come carburante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rage bait è la parola dell’anno 2025 secondo Oxford: ecco cos’è l'”esca della rabbia”

