Ragazzo sequestrato nel Ragusano emesse 3 ordinanze di custodia cautelare

Il gip d Catania ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare per il rapimento, il 25 settembre scorso di Gaetano Nicosia, 17 anni, a Vittoria (Ragusa). Le ordinanze sono state eseguite dalla Polizia di Stato - Squadra Mobile della Questura di Ragusa, della Sisco di Catania e del commissariato di Vittoria con il coordinamento e il supporto del Servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine. I tre sono accusati, in concorso tra loro, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di furto aggravato, porto e detenzione illegale di armi da fuoco. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ragazzo sequestrato nel Ragusano, emesse 3 ordinanze di custodia cautelare

