Ragazzino morto dopo aver mangiato sushi condannato ristoratore

2 dic 2025

Una condanna e un'assoluzione. Questo l'esito del processo sulla morte di Luca Piscopo, il ragazzo di quindici anni deceduto il 2 dicembre 2021 dopo nove giorni di sofferenze provocate da una presunta intossicazione alimentare che, secondo gli inquirenti, era stata causata dal sushi mangiato in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

