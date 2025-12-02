Ragazzi in aula | il nuovo sindaco è Sofia Minotti

È Sofia Minotti, il nuovo sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi di Bollate. La studentessa della scuola media Montale è stata eletta nel corso della prima seduta che si è svolta sabato scorso alla presenza del sindaco Francesco Vassallo e dell’assessore alle Politiche educative, Mauro Dainelli. Eletti anche due vicesindaco, si tratta di Alina Rosca della scuola media Gramsci e Juard Vucaj della scuola media Leopardi. Il Consiglio comunale junior in occasione della settimana in cui si celebra la Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ha rinnovato la sua composizione con l’elezione di consiglieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ragazzi in aula: il nuovo sindaco è Sofia Minotti

