Ragazza scomparsa in Salento le ricerche di Tatiana Tramacere anche fuori dalla Puglia
Continuano senza sosta e senza alcun esito, anche oltre i confini regionali, le ricerche di Tatiana Tramacere, la ragazza che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie da lunedì 24 novembre. A quanto si apprende, il telefono della giovane risulta spento. Al momento gli investigatori stanno lavorando su più piste, ascoltando anche amici e parenti della 27enne, e analizzando. 🔗 Leggi su Feedpress.me
News recenti che potrebbero piacerti
Il mistero della ragazza scomparsa da #Nardò, in #Puglia, da oltre una settimana. Si cerca in tutta Italia. Al setaccio le amicizie della 27enne. L’ultima traccia una poesia postata sui social. #Tg1 Elena Fusai Vai su X
+++ APPRENSIONE | Scomparsa da ore nel Vibonese una ragazza di 24 anni - facebook.com Vai su Facebook
Ragazza scomparsa in Salento, ricerche anche fuori dalla Puglia - Continuano senza sosta e senza alcun esito, anche oltre i confini regionali, le ricerche di Tatiana Tramacere, la ragazza che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie da ... Si legge su ansa.it
L’ultima poesia di Tatiana Tramacere, il mistero della ragazza scomparsa a Nardò: “Sentivo sempre il tuo respiro” - Tre giorni prima di far perdere le proprie tracce, la 27enne avrebbe postato dei versi che parlano di un “filo invisibile”. Segnala quotidiano.net
Tatiana Tramacere scomparsa, continuano le ricerche della 27enne. «Il filo invisibile che ancora ci lega», l'ultima poesia - Tatiana Tramacere, 27 anni, è scomparsa lunedì 24 novembre. Da msn.com
Ore d'ansia nel Salento: ragazza scomparsa da quasi una settimana, si cerca in tutta Italia - Il comune di Nardò ha lanciato un appello: ieri riunione alla Prefettura di Lecce ... lasicilia.it scrive
Nardò, 27enne scomparsa da giorni: ricerche estese in tutta Italia - Tatiana Tramacere è sparita misteriosamente da lunedì, quando è uscita dalla sua abitazione senza più rientrare. tg24.sky.it scrive
Paura per Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa nel nulla da una settimana: ricerche in corso - Sui social era seguita da 54mila persone sul suo profilo di scrittura. Riporta unita.it