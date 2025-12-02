Raduno tecnico-osservativo Calcio Club SV – Fiorentina a Santa Venerina

Il Calcio Club S.V., società affiliata ad ACF Fiorentina, prosegue il proprio percorso di crescita tecnica, organizzativa e formativa con il raduno tecnico-osservativo in programma il 3 dicembre 2025 a Santa Venerina. Una giornata che conferma la solidità e la continuità del rapporto con la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

