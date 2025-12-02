Raccolta differenziata a Ecoforum premio al Comune di Abano Terme

Il Comune di Abano Terme ha ricevuto una menzione speciale all’Ecoforum Veneto 2025, posizionandosi primo in classifica tra i comuni ad alta pressione turistica per la qualità della gestione dei rifiuti. Con una percentuale di raccolta differenziata pari al 78,2%, il territorio aponense si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

