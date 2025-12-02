Quindici mesi di silenzio dopo il voto | Tinervia scrive a Intravaia per sbloccare le Consulte
Monreale, caso Consulte: dopo 15 mesi dal voto mancano le nomine. La denuncia di Giovanni Tinervia a Marco Intravaia L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Quindici anni e otto mesi al responsabile del femminicidio di Maria Campai, strangolata e abbandonata in una villa disabitata nel settembre 2024, nel Mantovano. Allora minorenne, disse: “Volevo sapere cosa si prova a uccidere”. - facebook.com Vai su Facebook
Franco Baresi riappare con un messaggio dopo mesi di silenzio: “Viva la vita”. Come sta oggi - Un semplice ma significativo messaggio sul proprio account social di Instagram per far sorridere e tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi del Milan. fanpage.it scrive
Michelle Comi: “Divento mamma, in silenzio per mesi dopo la morte del mio cane”, ma l’ultimo video risale a 4 giorni fa - La creator ha pubblicato un video su Instagram in cui sostiene di essere sparita dai social per “qualche mese” perché costretta ad affrontare un ... Scrive fanpage.it