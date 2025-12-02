Questura in azione | rimpatri misure di prevenzione e Daspo urbano nell’ultima settimana
Prosegue a ritmo serrato l’attività della Polizia di Stato sul territorio, con interventi mirati sia al contrasto dell’immigrazione irregolare sia alla prevenzione di comportamenti potenzialmente pericolosi. Accanto ai controlli quotidiani svolti dalle Volanti e dagli equipaggi in borghese, nelle ultime ore la Questura ha intensificato anche l’azione amministrativa. Tra ieri e oggi sono stati allontanati due cittadini stranieri, un pakistano e un uomo originario della Repubblica Dominicana, entrambi irregolari e già noti alle forze dell’ordine. Il cittadino pakistano è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio, a Potenza, dove resterà in attesa del rientro nel proprio Paese. 🔗 Leggi su Lortica.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tornata in azione la “banda del topolino”: colpita una palazzina in zona Appiani, vicino la questura. Nei giorni scorsi razzie all’Acquasalsa, alla Colonnetta e vicino a Bakery - facebook.com Vai su Facebook
Cittadino egiziano in carcere a Vibo espulso dall’Italia e accompagnato alla frontiera dagli agenti della Questura - L’uomo detenuto nella Casa circondariale vibonese per una condanna legata a reati di spaccio è stato condotto fino all’imbarco dell’aeroporto di Fiumicino ... Da ilvibonese.it
Espulsioni e rimpatri: 54 provvedimenti eseguiti dalla Questura in cinque mesi - La Questura di Grosseto fornisce i dati su espulsioni e rimpatri eseguiti dalla Polizia da luglio scorso ad oggi ... Riporta grossetonotizie.com
A Torino 103 rimpatri di stranieri irregolari da inizio anno - Centotré rimpatri di stranieri irregolari sono stati eseguiti dalla questura di Torino dall'inizio dell'anno al 31 agosto. Segnala ansa.it
Controlli della Questura 54 espulsioni da luglio dopo gli attenti monitoraggi - GROSSETOGiovedì è stato espulso con rimpatrio nel paese di origine un cittadino straniero con numerosi precedenti per reati contro la persona alcuni dei quali commessi anche a Grosseto. Si legge su msn.com