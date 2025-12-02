Questura in azione | rimpatri misure di prevenzione e Daspo urbano nell’ultima settimana

Prosegue a ritmo serrato l’attività della Polizia di Stato sul territorio, con interventi mirati sia al contrasto dell’immigrazione irregolare sia alla prevenzione di comportamenti potenzialmente pericolosi. Accanto ai controlli quotidiani svolti dalle Volanti e dagli equipaggi in borghese, nelle ultime ore la Questura ha intensificato anche l’azione amministrativa. Tra ieri e oggi sono stati allontanati due cittadini stranieri, un pakistano e un uomo originario della Repubblica Dominicana, entrambi irregolari e già noti alle forze dell’ordine. Il cittadino pakistano è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio, a Potenza, dove resterà in attesa del rientro nel proprio Paese. 🔗 Leggi su Lortica.it

