Quentin Tarantino anticipa il film d' animazione sui fratelli Vega
L'ingresso nel mondo dell'animazione potrebbe permettere al regista di realizzare i progetti che culla da tempo, il primo della lista è quello sui fratelli Victor e Vincent Vega. Mentre è imminente l'uscita americana di Kill Bill: The Whole Bloody Affair, che permetterà ai fan di godere della visione dei due capitoli di Kill Bill così come originariamente pensati, e gli amanti dei videogiochi possono esplorare su Fortnite il capitolo perduto La vendetta di Yuki, Quentin Tarantino sogna di usare l'animazione per realizzare uno dei progetti che culla da tempo. un film sui fratelli Vega. In un'intervista con EW, Tarantino ha affermato l'utilizzo della motion capture per realizzare il capitolo perduto di Kill Bill gli ha fato il là per realizzare un intero lungometraggio in animazione dedicato ai mitici . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
