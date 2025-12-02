Perché la sinistra italiana, in un modo o nell'altro, difende sempre i violenti? Su questo punto bisogna essere chiarissimi: perché ne condivide gli "ideali". Sia i violenti sia i politici credono d'avere in tasca la verità con cui risolvere tutti i problemi sociali e, quindi, ritengono che non esista un prezzo troppo alto da pagare per realizzare finalmente una società così bella, giusta e perfetta. Sì, certo, qualcuno sbaglia, assalta La Stampa, mette a ferro e fuoco le città, manda i poliziotti in ospedale ma il suo "ideale" è comunque buono e non va rifiutato. Il meccanismo mentale che c'è alla base sia della violenza sia della tolleranza della violenza è quello della logica della frittata della società giusta e vera che è conosciuta esclusivamente da chi fa parte del meraviglioso mondo della sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quell'esame di coscienza che la sinistra non fa mai