Quella gattina non doveva farcela | Fruit Fly nata con tre zampe oggi sfreccia come un razzo e conquista chiunque
Quando Fruit Fly è arrivata al rifugio Thrifted Kittens Animal Rescue di Milwaukee, nel Wisconsin, nessuno avrebbe scommesso su di lei: pesava appena mezzo chilo e sua madre l’aveva rifiutata, un istinto che in natura spesso segnala problemi di salute. I veterinari hanno presto capito il perché: le sue zampette posteriori presentavano gravi anomalie che le impedivano di muoversi normalmente. La piccola aveva meno di 4 settimane quando i soccorritori l’hanno separata dalla madre per proteggerla. Si trascinava penosamente, usando una zampa posteriore mentre l’altra restava inerte, senza alcuna sensibilità. 🔗 Leggi su Cultweb.it
