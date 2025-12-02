Quella della Cremonese è anche una storia di insoliti attaccanti

È un rapporto difficile da comprendere. Almeno se ci si sforza di usare la razionalità. Perché una piccola squadra da sempre confinata ai margini del calcio italiano è riuscita a far vestire la propria maglia a una serie sconfinata di attaccanti con vite da romanzo. Sembra un paradosso. Invece è tutto vero. L’ultimo capitolo del libro è stato scritto ieri sera, quando Jamie Vardy ha sepolto i sogni di Champions del Bologna sotto due reti. E lo ha fatto anche a modo suo, con una gara totale fatta di corsa e di pazienza, di egoismo misto a generosità. Così, all’alba dei suoi 39 anni, l’uomo che sembrava essere venuto a svernare alla Cremonese si è confermato working class hero, punta capace di farsi leader pur rimanendo sempre operaio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quella della Cremonese è anche una storia di insoliti attaccanti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ENCICLOPEDIA GRIGIOROSSA La storia della Cremonese partita per partita Qui il racconto dettagliato della sfida con la Pro Patria nel 1929 Era la prima di campionato della nuova serie A basata su un girone unico L’inizio dell’era moderna del calcio in Italia - facebook.com Vai su Facebook

Quella della Cremonese è anche una storia di insoliti attaccanti - Con la maglia grigiorossa hanno giocato giocatori d'attacco dal grandissimo talento. Lo riporta ilfoglio.it

Da Leicester all’Italia: Jamie Vardy, il “working class hero” pronto a scrivere un nuovo capitolo - Era il 10 maggio 2024, giorno della promozione del Como in Serie A dopo 21 anni, e dagli spalti del “Sinigaglia” Jamie Vardy rispondeva così alla domanda su un suo ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Vardy e la Cremonese, una storia che piacerebbe molto a Vialli - La storia di Vardy e la Cremonese piacerebbe molto a Vialli, nei nostri cuori per sempre e un giorno. tuttosport.com scrive

Jamie Vardy alla Cremonese: «Il mio idolo è Del Piero. La serie A è più tecnica della Premier League» - Dopo oltre dieci anni di gol in Inghilterra, con la maglia del Leicester, l'attaccante ha deciso di rimettersi in gioco con la maglia della Cremonese. Segnala ilmessaggero.it

Dal Brighton di De Zerbi alla Cremonese con Vardy: chi è Sarmiento - Il vivaio del Charlton, l’amicizia con Estupiñán e Caicedo e l’esperienza al Brighton di De Zerbi: chi è Sarmiento, nuovo volto della Cremonese Nato a Madrid da genitori ecuadoriani, cresciuto ... Segnala gianlucadimarzio.com

Cremonese, Fulignati: "Abbiamo già vinto qui, ma stasera è un'altra storia" - Conquistammo con merito tre punti al Picco, ma lo Spezia all'epoca aveva subito un contraccolpo psicologico non indifferente visto che il Pisa aveva ... Segnala m.tuttomercatoweb.com