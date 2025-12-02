Quel quartiere a Monza che ogni weekend è al collasso per colpa delle auto
Un quartiere intero "al collasso". Ogni weekend. La segnalazione arriva da un residente del quartiere Sant'Albino, Lorenzo Citterio, fra i referenti del comitato di quartiere, alle prese tutti i fine settimana con i disagi che interessano la circolazione delle auto e in specialmodo la ricerca di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Quando cammini nel tuo quartiere, non stai solo passando vicino a una vetrina illuminata: stai attraversando il cuore pulsante di una comunità. Quelle luci calde non sono solo punti di riferimento, ma fari di speranza e amicizia che proteggono la nostra sicur - facebook.com Vai su Facebook
Aperta al pubblico la prima casa di Pasolini a Roma, nei pressi di Ponte Mammolo, nel quartiere Tiburtino, dove nel gennaio 1950 si era rifugiato, in fuga dal Friuli insieme alla madre. E dove scrisse “Ragazzi di vita”, in gran parte ambientato proprio in quel qu Vai su X
Quel quartiere a Monza che ogni weekend è "al collasso" per colpa delle auto - La segnalazione arriva da un residente del quartiere Sant'Albino, Lorenzo Citterio, fra i referenti del comitato di quartiere, alle prese tutti i fine ... Come scrive monzatoday.it
Il quartiere che ogni giorno sarà "assediato" da 1.500 sportivi - Una preoccupazione fondata sulla cronica mancanza di posteggi e sui recenti episodi di parcheggio selvaggio in concomitanza delle gare ... Segnala monzatoday.it