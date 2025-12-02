Quattro milioni di famiglie soffrono la fame in Italia a rischio anche chi ha un lavoro

Roma, 2 dicembre 2025 – La fame non è più solo un tema da ‘Sud del mondo’. In Italia è un’emergenza che attraversa ceti sociali e territori, colpisce famiglie giovani, nuclei con un lavoro stabile, perfino chi vive nelle grandi città considerate più ricche. Lo mostra il nuovo ‘ Atlante della Fame in Italia ’ di Azione Contro la Fame, presentato alla Camera: nel 2024 quasi 3 milioni di famiglie – l’11% del totale, per circa 6 milioni di persone, il 9,9% della popolazione – non sono riuscite a permettersi un’alimentazione sana e bilanciata, in aumento rispetto all’8,4% del 2023. Dietro questi numeri ci sono oltre 4 milioni di famiglie con segnali di deprivazione alimentare e quasi 3 milioni che non riescono ad avere con continuità un pasto adeguato dal punto di vista nutrizionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quattro milioni di famiglie soffrono la fame in Italia, a rischio anche chi ha un lavoro

Contenuti che potrebbero interessarti

Questa giornata è un ulteriore appuntamento nel quale rilanciamo le nostre idee e tiriamo le somme sui nostri risultati come, ad esempio, la detassazione degli aumenti contrattuali in manovra che coinvolge quattro milioni di persone. Continuiamo a dire - facebook.com Vai su Facebook

In Italia quasi 4 milioni di lavoratori stranieri nel 2024 Vai su X

Quattro milioni di famiglie soffrono la fame in Italia, a rischio anche chi ha un lavoro - Numeri in crescita: 1 persona su 10 non riesce a permettersi un’alimentazione sana e bilanciata. Si legge su quotidiano.net

In Italia circa oltre 4 milioni di persone soffrono di Alzheimer: è un'emergenza sociale - L'Alzheimer non è solo una malattia, ma porta con sé anche un' emergenza sociale: sono oltre quattro milioni le persone in Italia che ne soffrono e ai circa 1,1 milioni di pazienti con demenza, si ... rainews.it scrive