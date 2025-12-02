Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 02 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,1337 €kWh (133,69 €MWh), in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto con il proprio fornitore, che può proporre tariffe fisse o variabili, spesso legate proprio all’andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

