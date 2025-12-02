quando la moda va in vacanza

Dal fascino delle ambientazioni di Wes Anderson alla nostalgica bellezza delle case di una volta, le maison del lusso disegnano una stagione fatta di intimità e ricerca del tempo. Da assaporare e condividere. Montblanc. La biblioteca d’alta quota ideata da Wes Anderson per il cortometraggio Let’s write, fa da sfondo alla campagna Happy Holidays 2025 di Montblanc. Scattata dal fotografo Charlie Gray, la pubblicità riunisce gli attori Rupert Friend, Joey King, Daniel Brühl, Esther McGregor, Waris Ahluwalia, insieme agli ambassador globali della maison, Xin Zhilei e Jing Boran. L’occasione è celebrare la stagione delle feste e con lei la capsule collection Happy Holidays, che rende omaggio alla tradizione con una narrazione meticolosa, dove il viaggio è il cuore di un’esperienza sempre nuova. 🔗 Leggi su Panorama.it

