Quando il Made in Italy non protegge chi lo crea

In Italia ho difeso con tutte le forze un progetto in cui credo, convinto che la legge avrebbe fatto lo stesso. Mi sono scontrato invece con i limiti di un sistema che, pur proclamando amore per la creatività, spesso lascia soli proprio coloro che la alimentano ogni giorno con lavoro, studio e coraggio. Un Paese .

