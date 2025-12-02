Quando ero pm a Termini mi fu ordinato di non indagare sulla Sinistra è bufera per le parole di un magistrato

Stava indagando su un presunto caso di voto di scambio durante le elezioni del 2018 nel Palermitano, ma - a suo dire - avrebbe ricevuto la direttiva di non toccare i partiti di centrosinistra e di concentrarsi invece sulla Lega di Matteo Salvini. A svelarlo è stato il sostituto procuratore Anna. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

