Quando ero piccola… Sabrina Salerno crolla in lacrime il dolore in diretta

Non sempre le interviste tv scorrono leggere. Nel nuovo appuntamento con Belve su Rai2, in onda martedì 2 dicembre, Sabrina Salerno si lascia travolgere dall’emozione. Di fronte alle domande di Francesca Fagnani, la showgirl e cantante genovese, 57 anni, a un certo punto non riesce più ad andare avanti: la voce si incrina, gli occhi si riempiono di lacrime, le parole si spezzano. “È faticoso.”, confessa mentre cerca di restare lucida davanti alle telecamere, rendendo subito chiaro che quello che sta per raccontare tocca una ferita molto profonda. A innescare il crollo è una domanda precisa della giornalista, che ripercorre le origini della sua storia personale: “Lei ha avuto una vita complicata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it