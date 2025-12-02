Quando c' era il lei

Nessuno più di noi, fedeli ai principi di ordine e gerarchia, e sostenitori persino di un sano - per quanto stemperato - classismo, può capire la gravità di quello che è accaduto al Circolo Canottieri Roma, là dove Tevere e generone s'inciuciano: borghesia facoltosa, cravatte Battistoni, il bridge, il Tennis Club. Che poi, fanno pure quelli di sinistra. Insomma è successo quello che non doveva succedere: in un luogo in cui tutti sono amici di tutti perché nessuno si deve sentire qualcuno, una addetta alle pulizie si è rivolta a una socia del club con il «tu», quando come da regolamento - avrebbe dovuto essere un rigidissimo «Lei». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quando c'era il lei

