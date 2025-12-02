Qualità della vita Tommasetti Lega | Per bambini e giovani Salerno sprofonda al 91esimo e 98esimo posto

Salernotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dal report sulla qualità della vita a Salerno emergono ancora dati preoccupanti sui giovani”. Lo osserva Aurelio Tommasetti, Responsabile Nazionale Università per la Lega, nel commentare l’ultimo studio pubblicato dal Sole24Ore. “Non bisogna fermarsi alle apparenze – spiega Tommasetti –. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Tommasetti responsabile dell'opposizione in Consiglio regionale - "All'esito della riunione svoltasi questa mattina, il consigliere della Lega Aurelio Tommasetti è stato indicato responsabile dell'Opposizione in Consiglio regionale. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Qualit224 Vita Tommasetti Lega